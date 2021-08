Cabaretier Stefano Keizers doet mee aan het nieuwe seizoen van het tv-programma Expeditie Robinson. De eerste kandidaat werd maandagavond bekendgemaakt in RTL Boulevard.

"Ik kan in elk geval verklappen dat ik nog steeds leef, en dat vind ik al een hele prestatie", vertelt Keizers aan RTL Boulevard over zijn deelname.

In eerste instantie leek het er niet op dat de 33-jarige Gover Meit, zoals de cabaretier echt heet, ooit mee zou doen aan het programma.

In een recente aflevering van zijn podcast Soy & Stefano, De Potcast vertelt de cabaretier dat hij "nog liever doodgaat" dan dat hij aan "zo'n plat programma mee zou doen". De opnames van het programma waren op de dag dat de podcast werd gepubliceerd, 15 juni, hoogstwaarschijnlijk al afgerond.

Ook vertelt Keizers tegen RTL Boulevard: "Ik had eigenlijk altijd tegen mezelf gezegd: 'dit is het enige programma waar ik nooit aan mee ga doen'. Ik vind het veel te heftig, veel te eng. Maar op het moment dat ze me vroegen kreeg ik meteen een kriebel in m'n buik en dacht: 'nee, weet je, dit is zo'n groot avontuur, ik moet gewoon meedoen'."

Stefano Keizers werd bekend bij het grote publiek door zijn deelname aan de tv-quiz De slimste mens. Ook deed hij mee aan de tv-programma's Max' Geheugentrainer, Maestro en Het Perfecte Plaatje. Ook stond hij op de planken met zijn theatervoorstellingen Erg Heel en Sorry Baby.

Eind juli werd bekend dat Expeditie Robinson komend seizoen twee keer in plaats van een keer per week op televisie is. De nieuwe reeks is vanwege de coronapandemie dichter bij huis opgenomen: in Kroatië.

Het programma, waarin een groep mensen moet overleven op een onbewoond eiland, is sinds 2000 in Nederland op televisie en wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels.