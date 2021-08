Het is nog niet bekend of en wanneer RTL Boulevard teruggaat naar de studio aan het Leidseplein, zegt een woordvoerder van RTL maandag. De opnames van het programma verhuisden in juli naar het Mediapark in Hilversum nadat het te maken kreeg met bedreigingen na de aanslag op Peter R. de Vries.

Op 6 juli werd misdaadverslaggever De Vries vlak bij de studio aan het Leidseplein neergeschoten na een bezoek aan RTL Boulevard. Een week later overleed hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De dagelijkse talkshow kreeg na de aanslag te maken met ernstige bedreigingen en verhuisde daarom naar het Mediapark in Hilversum.

RTL-topman Sven Sauvé zei eerder dat niet wordt uitgesloten dat het programma weer terugkeert naar Amsterdam. Volgens de gemeente Hilversum worden er op het Mediapark "diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen". Over de inhoud van de maatregelen werden geen mededelingen gedaan.

RTL Boulevard werd van 2001 tot 2016 ook al op het Mediapark opgenomen. Dat gebeurde toen in het kantoorgebouw van RTL Nederland.