Martine van Os gaat al jarenlang ieder jaar in mei en juni met een groep ouderen mee op kampeervakantie, maar door de coronapandemie kon We zijn er Bijna! in 2020 niet doorgaan. De presentatrice vertelt in gesprek met AD dat ze daarbij "een bepaalde leegte" voelde.

"Ik prijs mezelf gelukkig, ook al is het hard werken", aldus Van Os, die vertelt dat het programma inmiddels onderdeel van haar leven is geworden. Ze vindt het ook belangrijk helemaal in de groep op te gaan en echt vijf weken met ze mee te lopen.

"Ik wil echt onderdeel zijn van het gezelschap, ga niet tussen de opnames door even naar huis, ook al was dat nu niet ver weg. Mijn man is wel een paar keer langsgekomen, dat gaat in het buitenland niet", aldus de 64-jarige presentatrice, die vertelt dat het seizoen zich dit jaar niet in het buitenland afspeelt, maar gewoon hier in Nederland.

Het noodgedwongen thuiszitten van een jaar geleden was vervelend, maar bracht ook voordelen met zich mee. "Ik was voor het eerst in tien jaar in mei en juni thuis. Ik zag bloemen in mijn tuin die ik nooit eerder had gezien. Ik kon weer eens bij de verjaardag van mijn beste vriendin zijn. Triviale dingen, maar fijn om weer mee te maken."