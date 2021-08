De gouden medaille van atlete Sifan Hassan op de 10.000 meter op de Olympische Spelen in Tokio heeft zaterdag zo'n 1,2 miljoen mensen op NPO1 getrokken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De 28-jarige Hassan snelde zaterdag naar de olympische titel op de 10.000 meter door de Bahreinse Letesenbet Gidey en de Ethiopische Kalkidan Gezahegne in een machtige eindsprint te verslaan.

Het was voor de in Ethiopië geboren Hassan haar derde medaille in Tokio. Eerder won ze ook al goud op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter.

Ook de talkshow Studio Tokio, die eveneens op NPO1 werd uitgezonden, werd op de laatste dag van het toernooi goed bekeken. Ruim een miljoen mensen zagen het programma.

De Oranjezomer op SBS6 was minder populair en trok 664.000 kijkers.