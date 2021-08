Van podcasts over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië tot een natuurcast waarin planten en dieren geïnterviewd worden. Podcastmaker Maartje Duin deelt haar favoriete podcasts met NU.nl.

In de achtdelige serie De plantage van onze voorouders onderzoeken Maartje Duin en Peggy Bouva sporen van het slavernijverleden in hun familiegeschiedenis. Duin als nazaat van een familie die aandeel had in een Surinaamse plantage, Bouva als nazaat van mensen die daar werden gedwongen tot slavernijarbeid. De podcast werd verkozen tot de beste podcast bij de Dutch Podcast Awards.

Duin vertelt in gesprek met NU.nl dat ze erg van podcasts houdt die het medium goed benutten. "Daar bedoel ik mee dat er ook veel zorg is besteed aan de muziek en de montage. Het mooie aan het medium podcast is dat het heel dicht op de huid is. Als je goede microfoontechnieken gebruikt en dat intieme van de menselijke stem uitbuit, dan heb je een heel aparte beleving die je niet hebt als je bijvoorbeeld een film kijkt."

De Stemmen

Een voorbeeld daarvan is De Stemmen van Katharina Smets, in opdracht van Opera Ballet Vlaanderen. "De podcast gaat over de opera in ieders leven."

Smets neemt een thema uit een specifieke operavoorstelling, bijvoorbeeld de duisternis. Ze zoekt dan drie personages die daar een mooi verhaal over hebben. Daaronder is muziek te horen van de opera.

"Het zijn heel indringende verhalen. Soms beklemmend, vaak ontroerend. Met minimale teksten van haar tussendoor, maar wel heel betekenisvol, waardoor je er echt in wordt gezogen. Het heeft iets heel poëtisch."

Tijd zal ons leren

Een andere favoriet van Duin is Tijd zal ons leren, gemaakt door theatermaker Romana Vrede en muzikant OTION. Door de coronacrisis konden ze niet optreden, dus zochten ze naar een alternatief.

"Zij hebben een voorstelling die nooit op de planken is gekomen omgezet tot podcast. Daarin verkennen zij samen de verzetshelden in de tijd van de slavernij. Van zwarte helden uit Amerika tot Indonesische verzetsstrijders."

"Ze hebben een heel mooie muzikale vorm gevonden voor deze verhalen. Ze brengen het heel theatraal. Er is een stukje over een opstand in Haïti. Daar hebben ze het zo gemixt met opgefokte ritmes dat het net is alsof je even ter plekke bent."

Revolusi

Revolusi van David Van Reybrouck is ook een aanrader, vindt Duin. "Hij heeft een boek geschreven over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, na jaren van research doen."

Nu hij heeft hij daar ook een podcast over gemaakt. "Hij is een fantastische verteller die je helemaal meeneemt in zijn verhaal. En dat doet hij op een heel ongedwongen en bevlogen manier."

Ook maakt hij gebruik van het radioarchief uit die tijd en is er volgens Duin veel aandacht voor sounddesign. "Muzikaal is het ook ontzettend mooi tot een geheel gesmeed. Daardoor kom je helemaal in die Indonesische sfeer."

Groene Oren

"Wat ook een heel leuke podcast is, is Groene Oren." Chris Bajema, die ook de podcast Man met de microfoon maakt, maakt deze podcast in opdracht van Staatsbosbeheer. "Hij interviewt een plant of een dier, die gespeeld wordt door een topacteur. Dat is ontzettend geestig gedaan."