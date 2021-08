Evert ten Napel zwaait zaterdag na de wedstrijd tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal af als sportcommentator, maar dat betekent niet dat hij last heeft van weemoedige gedachten.

"Nee, daar moet ik niet mee bezig zijn", zegt de 77-jarige Ten Napel in De Telegraaf. "Dat is helemaal fout. De kijker thuis zit niet op slap geouwehoer van mij te wachten over mijn laatste wedstrijd. Ik benader deze wedstrijd zoals ik elke andere wedstrijd heb benaderd."

Ten Napel heeft de sportwereld tijdens zijn carrière, die in 1973 begon, ongelooflijk zien veranderen. "Als ik vroeger naar de training van Ajax ging, kon ik daarna in de spelerskantine van De Meer meelunchen. Daar zat je dan samen met de spelers en de trainers."

Hij vindt het wel lastig om te stoppen. "Ik voel me topfit. Aan mijn ogen mankeert niets, aan mijn stem ook niet, dus ik zou zo door kunnen. Maar ik moet de jonge collega's niet in de weg blijven zitten. Ik kan niet eeuwig door blijven gaan."