De kinderen van Frits Spits (73) zijn het er niet mee eens dat hun vader nachtradio gaat maken, vertelt hij in het AD.

"Zij vinden dat ik er te oud voor ben", aldus Spits, die vanaf dit weekend vijf dagen achter elkaar te horen is met het programma De Slapelozen op NPO Radio 1.

"Lief dat ze zo bezorgd zijn. Om vijf uur 's ochtends naar bed, om één uur 's middags weer op, is een volstrekte omkering van mijn bioritme. Geen idee of het lukt, ik ga het proberen."

Spits weet dat hij op 'het meest onmogelijke tijdstip' gaat werken. "Ik heb het in het begin van mijn carrière wel eens gedaan, radio maken in het holst van de nacht. Dat was één keer per week en ik vond dat heel zwaar. Nu ga ik het vijf nachten achter elkaar doen, krankzinnig."

Toch was hij meteen verkocht toen zijn voormalig hoofdredacteur van Radio 1 Journalistiek KRO-NCRV, Hans Ganzevoort, hem vroeg. "Ik doe het graag voor hem. Dat doe je soms, als iemand zo'n vertrouwen in je uitspreekt. Hij overleed drie maanden geleden, al had ik het ervoor al toegezegd."