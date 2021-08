Splinter Chabot ontvangt regelmatig persoonlijke verhalen en vragen van lezers en kijkers van zijn boeken en televisieprogramma's. Daar probeert hij zo goed en zo vaak mogelijk antwoord op te geven, ook in de speciale thema-uitzending van Lieve SPLNTR!, die in het teken van Pride staat.

"Ik kan niet alles beantwoorden helaas, want mijn berichtenbox zit eigenlijk altijd vol. Maar ik neem er regelmatig de tijd voor en ga er dan ook echt voor zitten. Jongeren vragen mij om advies, maar ook hun ouders doen dat. Ik zeg altijd: ik ben niet alwetend, ik kan niet voor jou zeggen wat de beste manier is, want bij iedereen is het anders", aldus de 25-jarige Chabot in gesprek met NU.nl.

Net als bij de berichten die hij persoonlijk ontvangt, probeert Chabot in Lieve SPLNTR! de leuke en minder leuke ontvangen vragen en verhalen over seksualiteit en zijn wie je bent zoveel mogelijk vanuit zijn eigen ervaringen te behandelen. Ook gasten Jessie Maya, Shary-An, Edson da Graça en Tim den Besten doen dat. "Het is een mix van van alles, we hebben het leuk en gezellig met z'n vijven, maar het kan ook heel emotioneel zijn. We hebben van tevoren gezegd: we gaan er zonder schroom en schaamte in, alleen dan hebben mensen er wat aan. Je moet er vol voor kunnen gaan."

"Omdat ik het zelf ook heb meegemaakt, denk ik dat ik soms ook kan aanvoelen dat er eigenlijk een andere vraag achter zit. Dat de vraag heel licht kan zijn, maar de gedachte erachter ingewikkelder. Ik vind het echt belangrijk om dan te vertellen hoe het voor mij was of dat Jessie Maya vertelt over haar ervaringen. Zo help je anderen."

Iedereen praat vanuit eigen kracht

De vragen kunnen zwaar zijn, maar dat betekent volgens Chabot niet dat het alleen maar emotioneel is. "Nee, we hebben het ook echt heel leuk gehad met z'n allen, het is ook gewoon gezellig. En iedereen praat vanuit de eigen kracht. Dat is belangrijk: iedereen heeft dingen meegemaakt - de een meer dan de ander - en heeft daarvan geleerd, is daardoor geworden wie ze nu zijn. Dat je als jongere weet: ik ben niet alleen. Want het is een individuele wandeltocht, maar uiteindelijk een gezamenlijke wandeling."

Schrijvers van brieven en persoonlijke berichten hoopt Chabot iets mee te geven. "Ik vertel ze dat echt niet alles in één keer moet, het mag beetje bij beetje. Leg dat ene puzzelstukje van wie je bent bij de één en het andere bij een ander. Zo blijft het niet in jouw hoofd rondzingen en groter worden, maar deel je het met de mensen om je heen. Het opschrijven werkt ook goed, niet alles hoeft meteen te worden uitgesproken. Dat zeg ik ook tegen ouders die om advies vragen: schrijf je kind eens een brief. Dan kan je kind het lezen als het goed voelt en 'm later nog altijd pakken als het goed voelt."

Het belang van Pride Week

Het is de 25e keer dat de Pride Week in Nederland wordt gevierd. Niet alleen Lieve SPLNTR! staat daarom in het teken van gelijke rechten voor iedereen, maar de hele week wordt er aandacht aan geschonken in diverse televisieprogramma's. En in Amsterdam worden diverse dingen georganiseerd om te benadrukken hoe belangrijk het is dat er aandacht voor de lhbtiq+-gemeenschap is.

Het blijft helaas nodig, zegt Chabot. "Er zijn nog steeds zeventig landen waar je niet mag zijn wie je wil zijn, waar verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht strafbaar is. En als je ziet wat er gebeurt in Hongarije, in Tanzania en Georgië - landen die we allemaal echt kennen - weet je: dit protest is nog niet voorbij. Want dat is de Pride Week hè, niet alleen een viering, maar ook een fel protest. Nog steeds kan ik niet gewoon over straat lopen met iemand en hem zoenen zonder erbij na te denken. Want er kan zomaar iemand heel boos van worden. Ik hoop heel erg dat het niet meer nodig is en dat we alleen nog de Canal Parade houden, gewoon omdat het een heerlijk feest is. Maar ik denk niet dat ik dat nog ga meemaken en ik vrees mijn toekomstige kinderen ook niet."

Toch is er hoop, benadrukt de schrijver. "Bij jongeren zie ik steeds meer hoe ze gewoon uitgesproken zichzelf kunnen zijn. En dat is het: pas als iets zichtbaar is, wordt het normaler. Dus we moeten het bespreekbaar houden en laten zien: dit is ook goed en mag ook."