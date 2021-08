Nieuwsorganisatie CNN heeft deze week drie medewerkers ontslagen omdat ze ongevaccineerd naar kantoor kwamen, blijkt donderdag uit een interne memo in handen van The New York Times.

Bij de nieuwsorganisatie is het sinds dit jaar niet toegestaan om naar kantoor te komen als je niet bent gevaccineerd tegen het coronavirus.

"In de afgelopen week is aan het licht gekomen dat drie werknemers ongevaccineerd naar kantoor kwamen. De werkrelatie met alle drie is beëindigd", aldus CNN-directeur Jeff Zucker. Hij benadrukt dat de Amerikaanse nieuwsorganisatie "een zero tolerance-beleid" heeft.

Het is niet duidelijk op welke afdeling de medewerkers actief waren en hoe bekend is geworden dat ze niet waren gevaccineerd. CNN wilde bij The New York Times niet verder reageren.

De nieuwsorganisatie werkt op basis van vertrouwen en medewerkers hoeven geen bewijs van vaccinatie te laten zien. Zucker verwacht dat zijn werknemers binnen enkele weken wel een vaccinatiebewijs moeten overleggen om weer naar kantoor te mogen.

Naast CNN verplichten ook techbedrijven Facebook en Google hun medewerkers om alleen nog gevaccineerd naar kantoor te mogen. The Washington Post gaat nog een stap verder en heeft vaccinatie als verplichting gesteld om voor het bedrijf te mogen werken.