De viering van de 25e editie van Pride Amsterdam is in volle gang. NU.nl zet een aantal podcasts waarin de lhbti-gemeenschap centraal staat op een rij.

De Schaduwspits

In De Schaduwspits proberen NOS-presentatoren Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens antwoord te krijgen op de vraag: 'Waarom is het zo moeilijk in de voetbalwereld uit de kast te komen?' Ze gaan op zoek naar een rolmodel dat we nog niet kennen: een profvoetballer die openlijk gay is. 'Een podcast over buitenbeentjes in de topsport, vooroordelen, gemiste kansen en het belang van zo'n rolmodel', aldus NPO Radio 1.

Pride Talk

In Pride Talk praten bekende lhbti's voor het eerst publiekelijk met familieleden over identiteit, acceptatie, hun jeugd en coming-out. Onder anderen Nikkie de Jager, Jeangu Macrooy en Jurre Geluk zijn al te gast geweest. De podcast is een aanvulling op de YouTube-serie Pride Talk. Je hoort hier de volledige versies van de gesprekken die verwerkt zijn in de video's.

The Longest Shortest Time: The Accidental Gay Parents

In deze opvoedpodcast volgen we een jong Amerikaans homostel, Biff Chaplow en Trystan Reese (die transgender is). Ze krijgen plotseling de zorg over de kinderen van de zus van Chaplow, omdat zij anders naar een pleeggezin moeten. Ook raakt Reese zwanger.

Lesbische Liga

In de Lesbische Liga-podcast bespreken televisiemaker Annefleur Schipper en 3FM-dj Vera Siemons hoe lesbische vrouwen gerepresenteerd worden in de media. Ze hebben regelmatig bekende gasten als Hanna van Vliet, Rocky Hehakaija, Claudia de Breij, Shary-An Nivillac en Merel van Dongen.

SPECTRUM Podcast

In deze podcast bespreekt Riyaz van Wegberg de lessen die de queer gemeenschap te bieden heeft en gaat hij op zoek naar de verhalen erachter. Hij zet onderwerpen als liefde, seksualiteit en sociaal-maatschappelijke vraagstukken op de kaart.

History is gay

History is gay is een maandelijkse podcast waarin de twee, naar eigen zeggen, queer nerds Leigh en Gretchen onderbelichte mensen uit de geschiedenis bespreken: van homoseksuele piraten tot genderfluïde Egyptenaren en biseksuele blueslegendes. "We bleven praten over hoeveel lhbti-mensen er altijd zijn geweest in de menselijke geschiedenis, die zijn uitgewist of buitenspel gezet. Als niemand hun verhaal vertelt, dan doe wij het wel", aldus de makers.

How to be a Girl

How to be a Girl wordt gemaakt door Marlo Macvk (pseudoniem). Een moeder wier zoon op jonge leeftijd al wist dat hij liever een meisje zou zijn. Ze vertelt over de uitdagingen waar ze mee wordt geconfronteerd bij het opvoeden van haar zesjarige transgender dochter. Samen komen ze erachter wat het voor hun betekent om een meisje te zijn.

Savage Love

Luisteraars stellen vragen over seks, liefde en relaties aan Dan Savage. Hij is zelf getrouwd met een man en "zal nooit een oordeel vellen over de gevoelens, behoeftes of voorkeuren van zijn bellers, maar enkel over hoe ze hiermee omgaan".