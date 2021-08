Rob Stenders, die kampte met stemproblemen als gevolg van het coronavirus, keert woensdag terug op de radio. Hij is de afgelopen drie weken vervangen door collega's, onder wie Edwin Evers.

Evers, die eerder afscheid nam van de radio maar nog wel af en toe als vervanger te horen is, was de afgelopen twee weken presentator van De Bonanza op Radio Veronica. Hij presenteerde dit samen met Caroline Brouwer, de vaste medepresentator van Stenders.

De radio-dj liet dinsdagmiddag weten weer terug te keren in zijn programma. Zijn stem is nog niet helemaal de oude, aldus Stenders. "Ik blaf een beetje en het begint vrij snel te kraken. Dat houdt aan, maar was eigenlijk al voor corona begonnen. Caroline zei al: 'Je moet eens een keer naar zo'n kno-arts.' Dat ga ik ook doen binnenkort. Het is niet briljant, maar wel verstaanbaar."

De dj werd in de eerste week vervangen door Radio 10-collega Gerard Ekdom en Martijn Muijs van Radio Veronica. Evers is sinds twee weken tussen 14.00 en 16.00 uur te horen.

Stenders presenteert sinds eind juni een programma bij Radio Veronica. De radio-dj liet begin dit jaar weten afscheid te nemen van NPO Radio 2 en over te stappen naar Veronica.