De 35-jarige man die eind maart met zijn auto inreed op een verslaggever van PowNed bij de Sionkerk op Urk is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. Dat was ook geëist door het Openbaar Ministerie.

De man, Jacob B., werd bedreiging en gevaarlijk rijgedrag ten laste gelegd.

B. ging op 28 maart met zijn dochter naar de Sionkerk en parkeerde in een vak waar een verslaggever van PowNed stond. Deze moest vervolgens wegspringen en zei dat de auto zijn knie had geraakt. Volgens de rechter is dat niet bewezen. Nadat B. was uitgestapt, sloeg hij de microfoon uit de handen van de verslaggever.

B. zei zich van geen kwaad bewust te zijn. Naar eigen zeggen had hij de journalist niet gezien. De rechter geloofde dat echter niet. Van per ongeluk aanrijden is geen sprake geweest, aldus de rechter. "U bent willens en wetens doorgereden en hebt de kans aanvaard dat u de verslaggever zou verwonden. Het had ook veel slechter kunnen aflopen." Volgens de rechter heeft B. ook gezien dat degene op wie hij inreed een journalist was.

Vorige week moesten twee andere verdachten in de zaak zich verantwoorden. De broers Lammert en Jelle P. vielen een verslaggever en cameraman van PowNed aan en kregen daarvoor taakstraffen van respectievelijk 150 en 120 uur.

Verschillende gereformeerde gemeenten openden in maart hun kerken weer voor hun gemeenschap, ondanks de coronamaatregelen. Bij onder meer de Sionkerk op Urk waren media aanwezig om de bezoekers vragen te stellen. Die reageerden daar bijna zonder uitzondering zeer afkeurend op.