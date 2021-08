De vader van Wilfred Genee is afgelopen weekend overleden aan een hartinfarct nadat hij dacht dat zijn vrouw overleden was. De moeder van Genee viel namelijk van de trap en raakte vervolgens bewusteloos. Dat vertelde Johan Derksen maandagavond in De Oranjezomer.

"Wilfred heeft met hele trieste familieomstandigheden te maken", zei Derksen in de sporttalkshow. Hij vroeg aan kijkers of ze Genee komende tijd met rust willen laten.

Eerder op maandag bevestigde Talpa Networks het overlijden van de vader van Genee aan Shownieuws. "De vader van Wilfred Genee is dit weekend overleden tot groot verdriet van de familie. De nabestaanden vragen nadrukkelijk om privacy in deze moeilijke periode."

Genee wordt in De Oranjezomer momenteel als presentator vervangen door Hélène Hendriks.