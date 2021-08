Evert ten Napel stopt met zijn werk als sportcommentator. De 77-jarige Drent is zaterdag 7 augustus voor het laatst als commentator te horen op ESPN. Hij zal de wedstrijd tussen Ajax en PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal van commentaar voorzien.

"Je moet een keer stoppen, en dan is de Johan Cruijff Schaal geen verkeerd podium voor een laatste kunstje", zegt Ten Napel. "ESPN heeft een lichting zeer talentvolle commentatoren, dus ik geef met veel plezier het stokje door."

Ten Napel geldt als een van de bekendste en populairste sportcommentatoren van de nationale televisie. Hij werkte sinds begin jaren tachtig voor de NOS als sportverslaggever en verzorgde het commentaar voor wedstrijden tijdens het EK van 1988. Ook andere grote toernooien voorzag hij van commentaar.

In 2009 kondigde Ten Napel aan op te houden met zijn werk, maar na enkele losse klussen voor de NOS stapte hij in 2012 toch over naar ESPN (toen nog Eredivisie Live geheten, later FOX Sports).

Tijdens 'zijn' laatste wedstrijd op 7 augustus zullen ook Milan van Dongen, analisten Arnold Bruggink, Kenneth Perez en Marciano Vink en verslaggever Pascal Kamperman hun opwachting maken. Het duel tussen Ajax en PSV wordt gefloten door Björn Kuipers. Ook voor hem wordt het zijn laatste wedstrijd.

Ten Napel liet zich in mei in een interview met Panorama ontvallen nog niet van plan te zijn te stoppen met zijn werk. "Ik heb maar één regel: als ik in één wedstrijd twee keer een foute doelpuntenmaker noem, dan stop ik meteen. Maar dat is tot op heden nog nooit gebeurd."

De commentator is bekend van uitdrukkingen als "Schiet maar jongen", "Wat scheelt het" en "Goeie genade".