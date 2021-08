Hai Society, het nieuwe programma van Jaïr Ferwerda bij RTL 4, is zondagavond van start gegaan met 795.000 kijkers. De politiek verslaggever van Jinek, Humberto en Beau duikt in de wereld van rijke mensen.

Ferwerda tekende in 2019 bij RTL 4 en maakte toen al bekend diverse programma's te gaan maken, buiten zijn rubriek in de late-avondprogrammering. Hai Society was zijn eigen idee, zo vertelde hij bij de aankondiging van het programma.

Het programma was direct te zien na Eén tegen 50, wat mogelijk geholpen heeft bij het aantal kijkers. Naar de spelshow keken 832.000 mensen.