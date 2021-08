Sky News Australia is een week lang geblokkeerd op YouTube. Volgens de website hield de Australische nieuwszender zich niet aan de regels rond het verspreiden van informatie over het coronavirus, zo meldt BBC News zondag.

Sky News Australia mag een week lang geen video's op de website plaatsen. YouTube verwees niet naar specifieke items, maar is van mening dat de filmpjes van Sky News Australia "grote schade zouden kunnen veroorzaken". "We staan geen content toe die het bestaan van COVID-19 ontkent. We staan wel video's met context toe, maar daar was in deze filmpjes geen sprake van", lichtte een woordvoerder van het platform toe.

Sky News Australia weerspreekt de lezing van YouTube. Volgens een woordvoerder van de zender zijn dergelijke video's "nooit gepubliceerd". "We steunen een breed debat over een breed scala aan onderwerpen en perspectieven die vitaal zijn voor de democratie", laat Sky News Australia weten.

Het niet mogen plaatsen van filmpjes voor een bepaalde tijd is onderdeel van YouTubes three-strikes-outbeleid, waarbij de laatste overtreding een permanente verwijdering betekent. Het YouTube-kanaal van Sky News Australia telt ruim 1,8 miljoen abonnees.