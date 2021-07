De Olympische voetbalwedstrijd van de Oranjevrouwen tegen de Verenigde Staten is vrijdagmiddag door 1,6 miljoen kijkers gezien. De wedstrijd waarin Nederland na strafschoppen werd uitgeschakeld, is daarmee de op een na best bekeken uitzending van de dag.

De wedstrijd moest na een 2-2 stand na reguliere speeltijd en verlenging worden beslist in een penaltyreeks die werd gewonnen door het Amerikaanse team.

De overige liveregistratie van de Olympische Spelen trok minder kijkers, al stemden er rond het middaguur bijna 1,1 miljoen mensen af op Tokio Live op NPO1. De samenvattingen uit Tokio trokken 's avonds 809.000 kijkers en naar de talkshow Studio Tokio keken 868.000 mensen. Dat is iets meer dan De Oranjezomer op SBS6, waar 806.000 mensen naar keken.

Op prime time werd de quiz De slimste mens op NPO2 opnieuw het best bekeken. De uitzending van vrijdag trok bijna 1,5 miljoen kijkers. Het meest bekeken programma van de dag was wederom het NOS Journaal van 20.00 uur met een kleine twee miljoen kijkers.