De twee broers die in maart een verslaggever en een cameraman van PowNed aanvielen bij de Sionkerk op Urk, zijn veroordeeld tot een taakstraf. Lammert P. krijgt een taakstraf van 150 uur, zijn broer Jelle een van 120 uur.

Tegen beiden was een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een taakstraf van 150 uur geëist, deelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman op Twitter.

De politierechter ging echter niet mee in de voorwaardelijke straffen, omdat de rechter het risico op herhaling niet groot acht. Wel moet Lammert P. naast zijn taakstraf een schadevergoeding van 250 euro betalen aan de PowNed-cameraman.

Volgens de rechter staat het gebruik van openlijk geweld in vereniging vast. Zowel Jelle als Lammert P. achtervolgde de verslaggever en schopte hem.

Ook de mishandeling van de cameraman door Lammert P. is volgens de rechter bewezen. Dat ze journalisten hebben aangevallen, werkt strafverzwarend. Daarentegen was het gepleegde geweld volgens de rechter "vervelend, maar niet heel erg". Hierbij wordt de rol van Lammert P. als groter gezien dan die van zijn broer, omdat hij vaker schopte en de cameraman tegen het hoofd stompte.

Broers waren bij de kerk om 'orde te bewaren'

De broers Jelle en Lammert P. zeiden in de rechtbank dat zij niet van plan waren om naar de Sionkerk te gaan voor de kerkdienst, maar om daar "de orde te bewaren". "In werkelijkheid hebben ze voor eigen rechter gespeeld", zegt de officier van justitie vrijdag in de rechtbank van Lelystad.

De advocaten van de broers stelden dat de PowNed-verslaggevers "erg opdringerig" waren. Ze menen dat de verslaggever zelf iemand in het gezicht had geslagen met een microfoon, iets wat volgens de rechter niet kan worden bewezen.

Bij meerdere kerken werden media aangevallen

Enkele gereformeerde gemeenten openden in maart hun kerken weer voor hun gemeenschap, ondanks de coronamaatregelen. Bij onder meer de Sionkerk op Urk waren diverse media aanwezig om de bezoekers vragen te stellen.

Die reageerden daar bijna zonder uitzondering zeer afkeurend op, waarbij meerdere verslaggevers zelfs werden mishandeld.