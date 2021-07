The Times heeft een rectificatie geplaatst van een in mei gepubliceerd artikel over Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer was naar de rechter gestapt omdat de Britse krant schreef dat hij zijn zus na haar gestrande huwelijk met prins Charles geen steun en onderdak heeft geboden.

Dat verhaal klopt volgens hem niet en daarom stapte hij naar de rechter. Die bepaalde dat de Britse krant een rectificatie moest plaatsen.

Spencer, die wel vaker juridische stappen onderneemt vanwege "onjuiste" berichtgeving over zijn overleden zus, deelt de donderdag geplaatste rectificatie op Twitter. "Voor de derde keer heeft een krant op last van de rechter excuses aangeboden nadat ze had geschreven dat ik 'Diana heb beroofd van een huis'", aldus Spencer.

The Times schreef in mei onder meer dat Spencer er niet voor zijn zus was tijdens haar huwelijksproblemen en haar scheiding. Ook zou hij Diana volgens de redacteuren niet hebben beschermd tijdens de nasleep van haar veelbesproken interview met BBC-journalist Martin Bashir, waarin ze onder meer vertelde over Charles' ontrouw.

De krant plaatste naast de rectificatie ook excuses aan Spencer. Ook betaalt ze hem een schadevergoeding die hij zal overmaken naar een zelfgekozen goed doel.