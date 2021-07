Johan Derksen wordt momenteel beveiligd, zegt de 72-jarige voetbalanalyticus donderdagavond in De Oranjezomer. De beveiliging is geregeld door zijn baas John de Mol.

Over de inhoud van de bedreiging wil Derksen niet te veel zeggen. "Ik heb te maken met een bedreigingszaakje ten opzichte van mij", vertelt hij.

Volgens Derksen zei de officier van justitie hem dat er daar geen mankracht en budget was voor beveiliging, waarop De Mol die regelde.

Het is voor Derksen niet duidelijk waarom hij bedreigd wordt. Zelf rakelt hij wel even het incident met rapper Akwasi op, over wie hij vermeende racistische opmerkingen heeft gemaakt. Wanneer Derksen wordt gevraagd of hij bang is door de bedreigingen, reageert hij met: "ze kunnen mij alleen blij maken, hè. Niet bang".