Het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave, dat wordt gepresenteerd door Monica Geuze en Viktor Verhulst, is vanaf augustus te zien op Videoland.

Volgens RTL Boulevard is de precieze startdatum van het programma, dat ergens in Europa is opgenomen, nog niet bekend.

Aan de reeks doen zowel Nederlandse als Vlaamse koppels mee. In totaal vier stellen moeten erachter zien te komen of ze hun ware liefde hebben gevonden. In eerdere seizoenen moesten de geliefden de verleiding van zogenoemde verleiders weerstaan, maar dat concept ging op de schop. Naast de 4 stellen zijn er 24 singles in het programma te zien.

Temptation Island: Love or Leave is ook te zien in België. Daarom presenteert Viktor, de zoon van Gert Verhulst, het programma namens de zuiderburen. De vorige reeks, waarin enkel Nederlandse koppels en singles te zien waren, presenteerde Geuze samen met haar goede vriend Kaj Gorgels.