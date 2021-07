Sylvie Meis gaat de Duitse versie van Love Island presenteren. Dat kondigt ze donderdag op Instagram aan.

"Het wordt een spannende tijd. Ik kan niet wachten om de eilandbewoners te vergezellen tijdens hun reis naar de liefde", schrijft Meis, die het zesde seizoen gaat presenteren.

In het RTL ZWEI-programma brengt een groep singles een aantal weken met elkaar door in een luxe villa. Daarin moeten ze een koppel met elkaar vormen en het zo lang mogelijk uithouden met elkaar. Kijkers bepalen wat het sterkste koppel is, wie naar huis moet en wie mag blijven.

De Nederlandse versie wordt geproduceerd door Videoland en gepresenteerd door Holly Mae Brood. Meis neemt het stokje over van Jana Ina Zarrella, die alle voorgaande seizoenen heeft gepresenteerd. Dit is de eerste presentatieklus voor Meis na een pauze van drie jaar. Haar laatste programma, uit 2018, was Sylvies Dessous Models.