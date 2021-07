Het Britse netwerk ITV trekt de stekker uit de originele versie van de wereldwijd bekende talentenjacht The X Factor, maakt The Hollywood Reporter donderdag bekend.

Het Britse talentenjachtprogramma werd bedacht en geproduceerd door Simon Cowell, die het samen met wisselende beroemdheden in de jury zat, onder wie Sharon Osbourne en Nicole Sherzinger. Vanaf de start in 2004 bracht het tv-programma diverse artiesten en bands voort die grote hits hadden, onder wie boyband One Direction en de meidengroep Little Mix.

Oorspronkelijk was The X Factor bedacht als een vervanging voor het programma Pop Idol, dat liep van 2001 tot en met 2003. Het format kreeg wereldwijd navolging met onder andere een Amerikaanse versie die vanaf 2011 op zender Fox werd uitgezonden. In Nederland werd het eerste seizoen in 2006 uitgezonden door RTL 4 en gepresenteerd door Wendy van Dijk. In 2013 werd het laatste seizoen van de Nederlandse talentenjacht uitgezonden.

"Er zijn momenteel geen plannen voor de volgende serie van The X Factor in dit stadium", vertelt ITV in een verklaring aan ITV News. De Britse The X Factor is in totaal meer dan vijftien seizoenen en 445 afleveringen op televisie verschenen.