Omroep MAX maakt definitief een allstarseditie van Heel Holland Bakt. In de nieuwe reeks, die vanaf zondag 5 september te zien is, zullen oud-kandidaten strijden om de titel van meesterbakker.

Het is nog niet bekend welke kandidaten er meedoen en of er alleen oud-winnaars meedoen, of ook kandidaten die lager zijn geëindigd.

Het nieuwe seizoen krijgt volgens RTL Boulevard de titel Heel Holland Bakt Nog Een Keer. Van Duin kondigde de negende speciale jubileumreeks al in februari van dit jaar aan. Het is dit jaar tien jaar geleden dat het eerste seizoen werd uitgezonden.

Het achtste seizoen van het bakprogramma op Omroep MAX eindigde begin 2021 en werd gewonnen door verpleegkundige Elizabeth. 3,77 miljoen mensen zagen de finale.