Het nieuwe programma van Khalid Kasem en Sophie Hilbrand dat in plaats komt van De Vooravond gaat Khalid & Sophie heten, bevestigt een woordvoerder van BNNVARA aan NU.nl.

In juni werd bekend dat Fidan en Ekiz en Renze Klamer, de presentatoren van De Vooravond, in de nazomer niet terugkeren met hun programma. Dat nieuws kwam voor beiden als een verrassing.

Volgens directeur content van BNNVARA voerde het duo goede gesprekken en leverde hun talkshow spraakmakende momenten op, maar miste het programma "de urgentie die we zoeken". Daar moet met de komst van Khalid & Sophie verandering in komen.

Kasem en Hilbrand gaan het nieuwe programma om de beurt presenteren. De eerste uitzending is op 30 augustus. Over de precieze invulling van Khalid & Sophie wordt later meer bekend, aldus BNNVARA.