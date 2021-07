Rob Stenders, de zendermanager van Radio Veronica, heeft radio-dj Edwin Evers gevraagd om bij Veronica zijn rentree op de radio te maken. Evers bevestigt dat dinsdag in een interview met De Telegraaf.

"Ik ben gepolst", zo vertelt hij. De radio-dj wil zich echter nog niet binden aan een nieuwe werkgever. Momenteel vervangt hij Stenders in het middagprogramma De Bonanza. Stenders liep twee weken geleden COVID-19 op en heeft stemproblemen.

Evers was jarenlang met zijn ochtendshow op Radio 538 te horen. Eind 2018 nam hij na achttien jaar afscheid. Sindsdien maakte hij af en toe bij verschillende zenders radio als vervanger.

De radio-dj ziet in Veronica een potentiële nieuwe werkgever. Maar dat geldt niet alleen voor deze zender. "Dat is elke zender waar ik zou kunnen doen wat ik wil", zo vertelt Evers. "Maar op dit moment ben ik nog niet echt bezig om me te binden aan iets. Ik vind dit even heel leuk om te doen, maar vooral omdat het dit programma is."

In november vorig jaar liet Evers nog weten klaar te zijn met radio maken. Hij vertelde toen in het BNR-programma Ask Me Anything dat hij alle aanbiedingen afwees. "Ik ben niet voor niets gestopt", zei hij toen.