NOS-commentator Jeroen Elshoff, die afgelopen weekeinde positief op het coronavirus is getest, geeft sinds dinsdag commentaar vanuit zijn quarantainehotel in Japan. Hij voorzag de wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen China van commentaar voor NPO Radio 1.

Voorafgaand aan het duel noemde Elshoff de wedstrijd "het leukste moment van de afgelopen dagen". De commentator zit sinds zaterdag in een hotelkamer. "De dagen zijn lang en tot gisteren ging er een speaker af in mijn kamer met om 7.00 uur de boodschap dat ik moest gaan ontbijten en daarna hoe laat ik het vuilnis buiten moest zetten en hoe laat ik dit en dat moest." Van de speaker heeft hij inmiddels geen last meer. "Die heb ik gesloopt", vertelt hij. "Ik heb de draden eruit getrokken. Dus dat werkt allemaal niet meer."

De commentator was erg blij met de afwisseling. "Heel langzaam probeer je een vorm te vinden om de dag door te komen met drie maaltijden en soms wordt aan de deur geklopt en willen ze ineens bloed afnemen, dat je niet wil geven... Ik kan het eigenlijk met geen pen beschrijven waarin ik ben beland. Dus dan is het fijn dat er iemand belt en vraagt: 'Zullen we kijken of je het voetbal kan becommentariëren vanavond?' Dat vond ik geweldig."

Elshoff moet nog een week in zijn hotelkamer blijven en is van plan de wedstrijden in isolatie te volgen. De commentator zat op vlucht KL861, net als onder anderen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en skiffeur Finn Florijn. Ook zij zijn in Japan positief op het coronavirus getest.