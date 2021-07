De Vlaamse acteur Michel Van Dousselaere is maandag op 73-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau Belga.

Van Dousselaere leed al zeven jaar aan een zeldzame vorm van progressieve afasie, een hersenaandoening waardoor hij zijn spraakvermogen geleidelijk verloor en ook fysiek achteruitging.

Bij het grote publiek is de acteur vooral bekend door zijn rol als commissaris Roger De Kee in de politieserie Aspe, die ook in Nederland werd uitgezonden. Hij speelde diverse kleinere rollen in Nederlandse series zoals Van God Los, Meiden van de Wit, Grijpstra & De Gier en Toen Was Geluk Heel Gewoon.

Van Dousselaere was ook actief als regisseur en speelde in diverse theatervoorstellingen. Zijn laatste rol was in 2016, in de voorstelling Borgen van het Noord Nederlands Toneel.

De periode rond die laatste acteerrol is vastgelegd in de documentaire Michel, acteur verliest de woorden uit 2017, waarin te zien is hoe Van Dousselaere, zijn echtgenote en regisseur Irma Wijsman omgingen met zijn ziekte.