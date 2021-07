Dionne Stax maakt de overstap van AVROTROS naar Omroep MAX. De 36-jarige presentatrice maakt bij de omroep van Jan Slagter al langer het programma Van onschatbare waarde en gaat daarnaast andere programma's maken.

Stax werkte tijdens haar jaren bij de NOS al regelmatig voor Omroep MAX, maar maakte eind 2019 toch de overstap van de NOS naar AVROTROS. Daar presenteerde ze onder andere het Gouden Televizier-Ring Gala en DNA Onbekend.

In een persbericht zegt de presentatrice nu dat Omroep MAX "als een warm bad" voelt. Slagter is blij dat Stax de overstap maakt. "We kennen Dionne natuurlijk al langer en werken altijd met veel plezier samen. Des te leuker is het dat ze nu vast onderdeel wordt van ons team."

Stax gaat bij Omroep MAX onder andere het programma ARIA presenteren, een achtdelige serie waarin de omroep op zoek gaat naar de nieuwe operaster van Nederland.