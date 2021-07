Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is twee keer per week op televisie te zien, meldt RTL Boulevard maandag. Normaliter wordt het RTL 4-programma één keer per week uitgezonden, maar vanaf 29 augustus is het elke zondag en donderdag te zien.

De nieuwe reeks is vanwege de pandemie opgenomen in Kroatië. In maart werd bekend dat de organisatie al bezig was "met het bekijken van de mogelijkheden om Expeditie Robinson dichter bij huis op te nemen", zei Peter van der Vorst, directeur Content bij RTL. Welke sterren dit jaar meedoen, is nog niet bekendgemaakt.

Het programma, waarin een groep mensen op een onbewoond eiland moet overleven, is sinds 2000 in Nederland op televisie. Expeditie Robinson, gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels, is al jarenlang een grote kijkcijferhit. Gorgels nam de presentatie in 2019 over van Dennis Weening.