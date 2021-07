Rob Stenders, die kampt met stemproblemen als gevolg van het coronavirus, blijft zeker nog een week afwezig op Radio Veronica. Net als de afgelopen weken wordt hij bij De Bonanza vervangen door Edwin Evers, meldt het AD.

Volgens een woordvoerder van de radiozender is Stenders "goed aan het herstellen".

Zodra zijn stemklachten minder worden zal hij zijn programma, dat hij maakt met Carolien Brouwer, presenteren vanuit zijn thuisstudio of vanuit de studio van Veronica.

Stenders is sinds twee weken afwezig. De dj werd in de eerste week vervangen door Radio 10-collega Gerard Ekdom en Martijn Muijs van Radio Veronica. Evers is sinds vorige week tussen 14.00 uur en 16.00 uur te horen.

Stenders presenteert sinds eind juni een programma bij Radio Veronica. De radio-dj liet begin dit jaar weten afscheid te nemen van NPO Radio 2 en over te stappen naar Veronica.