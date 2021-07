Iets meer dan een miljoen kijkers zagen zondagochtend hoe wielrenner Annemiek van Vleuten de zilveren medaille behaalde bij de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. Het was daarmee het best bekeken onderdeel van de live verslaggeving van de NOS op NPO1.

1,05 miljoen mensen keken naar de wielrenwedstrijd, waarin Van Vleuten door miscommunicatie niet wist dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog voor haar reed en bij de finish even in de veronderstelling was dat ze had gewonnen.

Ook de rest van de kijkcijfers wordt gedomineerd door de Olympische Spelen. De gehele top vijf van best bekeken programma's van zondag bestond naast het NOS Journaal uit een samenvatting van en praatprogramma's over de gebeurtenissen in Tokio.