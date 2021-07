André van Duin denkt erover nieuwe afleveringen van de serie Animal Crackers te maken. Dat vertelde de 74-jarige komiek zondag op NPO Radio 1.

In de serie, die tussen 1988 en 2018 te zien was, voorzag Van Duin dierenfilmpjes van stemmetjes. De laatste nieuwe afleveringen van Animal Crackers waren in 2018 te zien, als slot van het tv-programma Tijd voor MAX.

"Vroeger draaiden we die filmpjes zelf in de dierentuin", vertelt Van Duin in het interview. "Maar dat mag niet meer: dierentuinen willen niet dat de dieren voor gek worden gezet. En ja, dat doe je natuurlijk wel een beetje door ze van een stemmetje te voorzien."

De komiek onderzoekt nu of hij gebruik kan maken van archiefbeelden van bijvoorbeeld BBC of YouTube-filmpjes. "Maar op al dat materiaal zitten rechten en het is de vraag of dat betaalbaar is. Het was vroeger echt gemakkelijker om dit soort filmpjes te maken."

De Dik Voormekaarshow

Het plan om samen met zijn artistieke partner Ferry de Groot een nieuwe reeks afleveringen van het iconische radioprogramma De Dik Voormekaarshow te maken is voorlopig even afgeblazen. "We hebben van de oude shows een podcast gemaakt, die zijn al meer dan twee miljoen keer beluisterd", vertelt de komiek.

Toch twijfelt Van Duin of de chaotische parodie op een radioshow nog zou werken. "Het was een tijdsbeeld, er waren toen drie radiozenders. Nu zijn er zoveel radiostations waar ze allemaal van dit soort grappen maken. Misschien is De Dik Voormekaar wat achterhaald."

Het is ook nog onzeker of de komiek terugkeert in het derde seizoen van de serie Hendrik Groen, dat nu wordt voorbereid door Omroep MAX. "Evert, die ik speelde, is er natuurlijk niet meer. Maar het plan is nu dat Hendrik Groen dementeert en mij dus toch in zijn dromen weer ziet langskomen. Misschien dat ik het doe, als het niet te veel dagen draaien is."