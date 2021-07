Fans van het NPO-programma Vroege Vogels zijn boos op de zender, omdat het natuurprogramma voor het eerst in 43 jaar een paar weken niet wordt uitgezonden. NPO Radio 1 heeft op zondag de volledige ochtendprogrammering omgegooid om verslag te doen van de Olympische Spelen.

Dat besluit valt slecht bij de vaste luisteraars. "Het is godgeklaagd: de natuur beleeft wereldwijd de roerigste tijden sinds lang en NPO Radio 1 schrapt het enige natuurprogramma voor oeverloos sportgelul. Wat een sukkels", zegt Volkskrant-journalist Jean-Pierre Geelen zondag op Twitter.

Het bericht van Geelen krijgt veel steun van andere liefhebbers van het programma. Zij spreken over "sportterreur". Vroege Vogels stond zondag enige tijd bij de meest gebruikte tags op Twitter.

Eindredacteur Anneke Naafs van Vroege Vogels bevestigt dat het voor het eerst in 43 jaar is dat het natuurprogramma bijna een maand niet op zondagochtend te horen is. "We hebben van de nood maar een deugd gemaakt: de hele redactie is op vakantie. Maar we hadden uiteraard, zeker in deze tijd, een programma gemaakt", laat Naafs weten.

Negatieve reacties door sport

De eindredacteur is blij dat de trouwe achterban van het programma van zich laat horen. "Wij spreken een heel breed publiek aan dat over het algemeen niet zo op de voorgrond treedt. Al is sport in de uitzending altijd problematisch. We krijgen ook altijd negatieve reacties als er van die sportflitsen van de Formule 1 door onze uitzending heen komen. De vraag is wie je daar blij mee maakt; mensen die dat willen weten, kijken op dat moment wel televisie."

De NPO laat in een reactie weten dat NPO Radio 1 primair een nieuws- en sportzender is. "Dat betekent dat bij bijzondere nieuwsmomenten en sportgebeurtenissen de vaste programmering moet wijken."