Renze Klamer heeft de klap van zijn plotselinge vertrek bij De Vooravond inmiddels verwerkt. Begin juni werd bekend dat hij en Fidan Ekiz plotseling moesten stoppen als presentatoren van het BNNVARA-programma. Tot grote verbazing van henzelf en van het grote publiek.

Op zijn Instagram Stories vertelt Renze Klamer hoe het nu met hem gaat. Dat doet hij onder andere door een foto te delen waarop hij in zee dobbert. Eronder schrijft hij: "Dit was twee uur voordat ik het hoorde."

Een van zijn volgers vraagt hoe het met hem gaat, waarop hij antwoordt: "Ja, dat was wel even een klap. Moest er even van bijkomen. Heb gelukkig een lieve vriendin en veel fijne mensen om me heen plus duizenden steunberichten, dat hielp. Voel me nu weer goed." Ook vertelt hij dat hij zeker van plan is om weer iets voor televisie te gaan maken. "Zodra daar iets over bekend is, laat ik het uiteraard weten."

Klamer en Ekiz werden vervangen door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem, die de talkshow om de beurt presenteren. BNNVARA-directeur content Gert-Jan Hox liet destijds weten dat "het programma de urgentie mist die we zoeken". Klamer liet op zijn beurt weten "perplex" te staan.