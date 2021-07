De Amerikaanse actrice Fran Drescher (63) is in de race om de nieuwe voorzitter van acteursvakbond SAG-AFTRA te worden. Drescher hoeft daarbij niet op steun van haar oud-collega's van hitserie The Nanny te rekenen. Dat meldt Deadline.

Acteur Charles Shaughnessy en actrice Madeline Zima voeren campagne voor Dreschers tegenstander Matthew Modine en zijn running mate - de kandidaat voor een tweede positie - Joely Fischer.

Shaughnessy speelde Dreschers baas Mr. Sheffield in The Nanny en Zima vertolkte de rol van Grace Sheffield, de jongste dochter van het gezin.

Ook de voorkeur van actrice Renee Taylor gaat naar het rivaliserende team, zij staat achter de benoeming van Fischer tot secretaris-penningmeester. Taylor speelde Dreschers moeder in de serie. Drescher gaat de strijd aan samen met haar running mate Anthony Rapp, bekend van onder meer de Netflix-serie Star Trek: Discovery.

De winnaar van de race om het voorzitterschap van SAG-AFTRA neemt het stokje over van actrice Gabrielle Carteris. Zij is bekend van de televisieserie Beverly Hills 90210 en leidt de vakbond sinds 2016.