De openingsceremonie van de Olympische Spelen 2020 in Japan, vrijdag uitgezonden bij NPO1, werd door 784.000 mensen bekeken. De ceremonie was dit keer versoberd vanwege de coronapandemie.

Tijdens de Olympische Spelen dit jaar zal er weinig tot geen publiek aanwezig zijn. Dat had ook effect op de openingsceremonie: de tribunes waren nagenoeg leeg en de aanwezige sporters zwaaiden dus naar lege stoeltjes.

De ceremonie duurde in totaal ruim vier uur en begon en muziek, waarna alle landen met een relatief kleine groep door het olympisch stadion liepen. De ruim tweehonderd delegaties kwamen op volgorde van het Japanse alfabet het vrijwel lege stadion in. Nederland was in de vlaggenparade als 39e aan de beurt, na Oman en voor Ghana.

De openingsceremonie in Tokio vestigde voor het eerst aandacht op de aanslag op de Israëlische delegatie in 1972. Destijds kwamen elf Israëlische sporters om het leven door een aanslag van Palestijnse terroristen. De familie van de sporters vraagt al jaren om een eerbetoon.

Ook de dagelijkse show Tokio Vandaag werd goed bekeken: 670.000 mensen zagen de uitzending op NPO1. Studio Tokio werd door 621.000 mensen bekeken.

De dag top 5 van vrijdag 23 juli 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.682.000 kijkers

2. De Slimste Mens (NPO2) - 1.299.000 kijkers

3. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 928.000 kijkers

4. Half acht nieuws (RTL4) - 799.000 kijkers

5. Openingsceremonie Olympische Spelen (NPO1) - 784.000 kijkers