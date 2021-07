Humberto Tan presenteert de huldigingsceremonies van de Nederlandse olympiërs op het TeamNL Olympic Festival in Scheveningen, meldt de organisatie vrijdag. De RTL-presentator viert de medailles met de winnaars in de olympische ontmoetingsplaats Holland Heineken Huis, dat tijdens de Spelen in de badplaats staat.

De olympische sporters reizen binnen 48 uur na hun laatste prestatie in Tokio terug naar Nederland en worden gehuldigd op het strand in Scheveningen. De huldigingen worden live uitgezonden bij RTL Boulevard op RTL 4.

Per dag wordt bekendgemaakt of er gehuldigd wordt of niet. Dat is afhankelijk van de prestaties in Tokio en de terugkeer van de sporters.

Tijdens de huldiging krijgen de sporters een speciale tegel overhandigd. Bezoekers van het TeamNL Olympische Festival kunnen bij de ceremonies aanwezig zijn. Tijdens het festival zijn onder meer de Olympische Spelen live te volgen op grote tv-schermen en kunnen bezoekers allerlei sporten beoefenen.

Het is de eerste keer in 29 jaar dat er geen Holland Heineken Huis is opgetuigd op de locatie van de Spelen zelf. De Japanse hoofdstad staat vanwege de coronapandemie geen publiek bij het sportevenement toe. De tijdelijke ontmoetingsplaats is naar Nederland verplaatst, zodat er toch zoveel mogelijk fans bij kunnen zijn.