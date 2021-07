Wouter de Vries, de broer van de pas overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries, is vrijdagavond te gast in de talkshow Humberto. Hij brengt in de uitzending een eerbetoon aan zijn broer, zo meldt het RTL-programma.

Over de inhoud van het gesprek is nog niets bekendgemaakt. Vlak na de afscheidsbijeenkomst in Theater Carré in Amsterdam, die op donderdag werd gehouden, zei Wouter tegen RTL Boulevard te hopen dat anderen het werk van zijn vermoorde broer voortzetten.

"Ik hoop voor alle mensen waar hij klaar voor stond dat er een substituut komt", zei Wouter. "Dat hebben we hard nodig, als ik zo alle namen hoor van mensen die hij heeft geholpen en alle moorden die anders niet waren opgelost. Ik denk wel dat het meerdere personen zullen moeten zijn, want Peter was uniek."

De jongere broer van De Vries memoreerde in zijn toespraak hoe lief zijn broer was. "Al gaf hij mij vroeger ook vaak een pak rammel, omdat ik twee jaar jonger was", voegde hij daaraan toe. De broers waren samen goed in het hooghouden van een bal. Hun record was 807 keer, vertelde Wouter. "Ik zal hem vooral herinneren als Peter zonder R."

Peter R. de Vries overleed op 15 juli. Een week eerder werd hij in het centrum van Amsterdam neergeschoten na een bezoek aan RTL Boulevard.