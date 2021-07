Het Commissariaat voor de Media start een onderzoek naar de onafhankelijkheid van de publieke omroep naar aanleiding van het nieuws dat Jort Kelder campagnefilmpjes van Forum voor Democratie deels heeft gefinancierd. Naar aanleiding hiervan zet het Commissariaat vraagtekens bij de onafhankelijkheid van Kelder en ook de publieke omroep.

"We kondigden eerder al een breder onderzoek naar onafhankelijkheid van producties aan, maar zien nu aanleiding om deze casus afzonderlijk te onderzoeken", laat het Commissariaat donderdagavond weten.

De kwestie-Kelder leidde de afgelopen dagen tot zoveel ophef dat het Commissariaat deze zaak apart onder de loep gaat nemen. Met het onderzoek moet er een antwoord komen op de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling. Hiervoor zal het Commissariaat eerst "op zorgvuldige wijze de feiten vaststellen, om vervolgens te beoordelen of de Mediawet is overtreden".

De NPO-presentator vertelde in zijn podcast De Jortcast dat hij het salaris heeft betaald van een redacteur die video's van FVD-leider Thierry Baudet ging maken. Die vertelde eerder deze maand al in de podcast PodBast over de steun van Kelder.

De presentator stelt in de podcast verder "geen enkele financiële band met Forum voor Democratie" te hebben. "Sterker nog: als hij had gezegd dat hij eigenlijk de campagne van GroenLinks wilde volgen of die van de dierenpartij, dan had ik het ook prima gevonden. Dan had ik Marianne Thieme gebeld."

Woensdag liet het Commissariaat voor de Media nog weten geen klachten te hebben ontvangen en daarom geen reden te hebben om in de zaak te duiken. AVROTROS liet desgevraagd weten dat Kelder werkzaam is als freelancer en dus "zelf mag bepalen wat hij in zijn eigen tijd op persoonlijke titel doet".

Docu Kaag deed besluiten tot groter onderzoek

Het in 1988 opgerichte CvdM zorgt er onder andere voor dat de zogenoemde Mediawet wordt gerespecteerd. De onafhankelijkheid van redactie van de publieke omroep ligt ook in die Mediawet verankerd.

Na de maatschappelijke onrust die ontstond rond de documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof besloot het CvdM niet om onderzoek naar deze casus te doen, maar wel een onderzoek te starten over hoe transparant redacties zijn over de manier waarop een journalistiek product op onafhankelijke wijze wordt gemaakt. Daarbij gaat het ook om bijvoorbeeld afspraken die tussen interviewer en geïnterviewde worden gemaakt. Het CvdM voerde in 2015 al een soortgelijk onderzoek uit. Het nieuwe onderzoek start in het najaar.

De VPRO-documentaire over Kaag kwam eind juni in opspraak omdat Kaags partij D66 zich toch heeft bemoeid met de inhoud, terwijl het kabinet dat eerder had ontkend.