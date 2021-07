Robbert Rodenburg kreeg tijdens zijn middelbare schooltijd niet de seksuele voorlichting die hij graag had willen hebben. Hij maakte daarom de YouTube-serie X-Y-SEX voor KRO-NCRV, waarin hij geïnterviewden hun eigen voorlichting liet maken.

De 23-jarige Rodenburg groeide zelf op in een christelijke omgeving waarin niet over homo's werd gepraat. "Ik leerde dat seks iets is tussen man en vrouw. En omdat het een christelijke school was, ging het met name over voortplanting. Man-man en vrouw-vrouw kwam bijna niet aan bod, dat is wel iets dat ik als jongetje heb gemist."

Met X-Y-SEX hoopt Rodenburg vraagtekens weg te halen bij het grote publiek. "Misschien dat sommigen na het kijken ervan zich beter kunnen inleven in anderen. Maar uiteindelijk is het ook voor jongeren bedoeld die op zoek zijn naar wie ze zijn en naar hun genderidentiteit."

Rodenburg ging voor de serie in gesprek met zeven bekende lhbti'ers, waarbij iedereen een 'letter' kreeg uit het rijtje 'lhbtiq+'.

"Zo schreef Shary-An Nivillac een persoonlijk nummer over de liefde vanuit haar letter L. Met Nicolaas Veul ging ik de straat op om voxpopjes te maken. Daarnaast ga ik met iedereen in gesprek over hun coming-out, struggles en dingen die ze hebben gemist in hun eigen seksuele voorlichting."

'Coming-out hoeft niet altijd dramatisch te verlopen'

De interviewer, die met zijn eigen YouTube-serie Open Kaart bekend werd bij een groter publiek, wilde zich focussen op positieve verhalen. "Een coming-out hoeft niet altijd dramatisch te verlopen. Verder helpt het jongeren denk ik ook als ze zien dat hun rolmodellen een leuk leven hebben. Ik deelde zelf ook weleens negatieve verhalen op Instagram. Nu denk ik: beter laat ik ook de leuke dingen zien."

Rodenburg krijgt veel berichten van jongeren die hem als een rolmodel zien. "Dat komt denk ik ook omdat ik in elk interview zeg: stuur me een bericht als je ergens mee zit. Als ik zo iemand kan helpen, doe ik dat graag."

X-Y-SEX is vanaf vrijdag om 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO3.