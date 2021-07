De familie en partner van Peter R. de Vries hebben iedereen bedankt die de misdaadjournalist woensdag bij Koninklijk Theater Carré een laatste eer kwam bewijzen. Via een bericht dat werd voorgelezen bij RTL Boulevard zeggen ze geraakt te zijn door de grote opkomst.

"Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen uit het hele land gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen", laat de familie van de vorige week overleden De Vries weten. "Dit raakt ons enorm."

"Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekend heeft, afscheid van hem kon nemen. Wij willen iedereen bedanken voor dit gebaar en de massale steun die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen."

Het Koninklijk Theater Carré werd woensdag van 11.00 uur tot 20.00 uur geopend voor het publiek, om afscheid te nemen van De Vries. Rond het middaguur was de wachttijd zo'n drie uur en tegen 17.00 uur was dit nog ongeveer drie kwartier. Tot het einde van de middag waren er al vierduizend bezoekers in Carré geweest, schat uitvaartbedrijf Monuta.

De uitvaart van De Vries, die overleed aan de verwondingen die hij opliep bij een moordaanslag, vindt donderdag plaats. Hier zijn alleen familie, vrienden en bekenden van de misdaadjournalist welkom.