Iedereen die wil kan vandaag tussen 11.00 en 20.00 uur afscheid komen nemen van Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

De familie en de partner van De Vries willen iedereen de gelegenheid geven om de vorige week overleden misdaadjournalist een laatste groet te brengen. Zij verzoeken belangstellenden daarnaast om geen bloemen mee te nemen, maar te doneren aan Stichting De Gouden Tip.

Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden, maar moeten wel enkele coronamaatregelen in acht nemen. Zo is het houden van 1,5 meter afstand verplicht. Ook mogen er binnen geen opnames gemaakt worden en is gevraagd het afscheid aan de baar kort te houden om zo de doorloop te garanderen.

Familie, dierbaren en mensen die De Vries persoonlijk kenden, nemen op donderdag in besloten kring afscheid.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed vorige week donderdag op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. De twee verdachten van de moordaanslag, een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam, zijn maandag voorgeleid en kregen te horen dat hun voorlopige hechtenis met negentig dagen is verlengd.