Buddy Vedder wordt de nieuwe presentator van het terugkerende Deal or no Deal, maakt RTL maandag bekend. De spelshow keert na twaalf jaar terug op televisie en Vedder neemt de presentatie over van Beau van Erven Dorens, die voorheen het gezicht was van het programma.

Deal or no Deal zal in het najaar worden uitgezonden bij RTL. Het spel is afgeleid van Miljoenenjacht en gaat om het openen van koffers met daarin geldbedragen. Het doel is om weg te gaan met een zo hoog mogelijk bedrag, dat kan oplopen tot 200.000 euro.

Het programma was vanaf 2006 voor het eerst in Nederland te zien. Na drie jaar kwam er een eind aan de spelshow. Volgens Van Erven Dorens was dat omdat het te duur werd om te maken. "Iedereen liep daar weg met 25.000 euro en dat ging gewoon niet meer", vertelde hij in Gieren met Goor.

Deal or no Deal geldt als het succesvolste Nederlandse tv-format ooit. Het door John de Mol en Dick de Rijk bedachte programma werd verkocht aan 82 andere landen. Alleen Weekend Miljonairs is wereldwijd meer te zien en werd verkocht aan 102 landen.