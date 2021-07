Talkshow Op1 komt woensdag wederom met een uitzending die volledig om Peter R. de Vries draait. Op de dag dat het publiek afscheid van de journalist kan nemen, presenteert Jeroen Pauw het praatprogramma om 17.10 uur.

Iedereen kan woensdag in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid van De Vries nemen. Hij overleed afgelopen donderdag aan de gevolgen van een schietpartij in de voorgaande week.

Van 11.00 tot 20.00 uur kunnen mensen een laatste groet brengen aan de journalist. Donderdag is de uitvaart, waar alleen familieleden, dierbaren en mensen die de misdaadverslaggever persoonlijk kenden voor zijn uitgenodigd.

Op1 maakte in de afgelopen twee weken al meerdere keren een extra uitzending over Peter R. de Vries. Op de dag van de schietpartij (dinsdag 6 juli) en de dagen daarna waren er extra uitzendingen, net als afgelopen donderdag.

Nederland Waterland, het programma dat woensdag om dezelfde tijd stond gepland op NPO1, schuift door naar donderdag.