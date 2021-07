Splinter Chabot heeft een contract voor twee jaar getekend bij omroep AVROTROS. De schrijver en presentator gaat onder meer een tweede seizoen van zijn wekelijkse talkshow SPLNTR! maken.

Het eerste project van Chabot is de special Lieve SPLNTR! die op 7 augustus wordt uitgezonden. Dit programma staat volledig in het teken van Pride 2021. Hij beantwoordt hierin samen met Jessie Maya en Jamai Loman vragen van kijkers en reikt de Pride Awards 2021 uit aan een bekende en een onbekende persoon die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de lhbti-gemeenschap.

Chabot was eerder dit jaar al op AVROTROS te zien als kandidaat van Wie is de Mol?. Vervolgens presenteerde hij zes weken lang op de zondagavond zijn talkshow Splntr!, waarin vooral veel aandacht is voor cultuur. In het najaar volgt er een tweede seizoen.

Mediadirecteur Bart Barnas van AVROTROS laat weten dat er "mooie programma's" klaarliggen voor Chabot. De presentator zelf zegt het een "gigantische eer" te vinden om deel uit te maken van de AVROTROS-familie. "Een familie waar ik me thuis voel, een familie die met energie en ambitie naar plannen kijkt en dus ook een familie waarmee we prachtige programma's gaan proberen te maken", aldus Chabot.