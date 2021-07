Rob Stenders is deze week nog niet te horen in zijn programma De Bonanza op Radio Veronica, omdat hij stemproblemen heeft als gevolg van een coronabesmetting. Hij wordt vervangen door Edwin Evers, laat de zender in een persbericht weten.

Stenders moest afgelopen week ook al verstek laten gaan door het coronavirus. De dj werd toen vervangen door Radio 10-collega Gerard Ekdom en Martijn Muijs van Radio Veronica. De zender laat weten dat Stenders wordt vervangen door collega's zolang zijn stemproblemen aanhouden.

Evers is deze week dagelijks van 14.00 uur tot 16.00 uur te horen op Radio Veronica. Caroline Brouwer, met wie Stenders zijn programma normaal gesproken presenteert, reageert: "Ik denk dat we de show straks maar moeten openen met With a Little Help from My Friends."

De vijftigjarige Evers had van 2000 tot en met 2018 zijn eigen ochtendprogramma Evers Staat Op op Radio 538. Sindsdien keerde hij een paar keer terug op de radio, onder meer om Wilfred Genee te vervangen op Radio Veronica en de Top 4000 op Radio 10 te presenteren.