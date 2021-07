Naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Zomergasten hebben zondagavond 342.000 mensen gekeken. Architect Floris Alkemade sprak met Janine Abbring over zijn ideale televisieavond.

Naast Alkemade zijn ook onder anderen Roxane van Iperen (25 juli) en Hans Klok (22 augustus) te gast in het interviewprogramma. NPO2 staat met Zomergasten op de 21e plaats in de lijst van best bekeken programma's.

Na het NOS Journaal van 20.00 uur (2,09 miljoen kijkers) is de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag het best bekeken: ruim 1 miljoen mensen zagen de registratie bij Ziggo Sport. Via Ziggo Sport Select keken nog eens 266.000 mensen.

Zondag was ook de finale van de Tour de France, naar die registratie keken 684.000 mensen.