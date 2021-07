De allereerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 is zaterdag door 717.000 kijkers op Ziggo Sport gezien, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). De verkorte race over 100 kilometer op het circuit van Silverstone, waarmee de startopstelling voor de race op zondag werd bepaald, werd door Max Verstappen gewonnen.

De registratie van de sprintrace was goed voor een zevende plek in de lijst van best bekeken programma's.

Bovenaan staat het NOS Journaal van 20.00 uur, dat op NPO1 bijna twee miljoen kijkers trok. Het NOS Journaal van 18.00 uur volgt met 972.000 kijkers, vlak voor het RTL Nieuws van 19.30 uur waar 927.000 mensen voor inschakelden.

Primetime was Het echte leven in de dierentuin op NPO1 met 885.000 kijkers het populairst. Het programma versloeg onder meer LEGO Masters Australië op RTL 4 (365.000 kijkers) en de zangwedstrijd Beat Me: The Five Knock-Outs op SBS6, waar gemiddeld 288.000 mensen naar keken.