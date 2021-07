Het bekende forum van het ermee ophoudende vrouwenweekblad VIVA blijft in de lucht. Door de dalende oplagecijfers besloot uitgever DPG Media onlangs de stekker uit het blad te trekken. Daarmee zou ook het forum verdwijnen. Maar vanwege "de hoeveelheid reacties op het voorgenomen besluit" heeft DPG Media besloten "het voortbestaan van het forum te borgen", zo is te lezen op de website.

Joyce Nieuwenhuijs, directeur van DPG Media Magazines, bevestigt het nieuws aan Trouw. "We willen onze trouwe fans en gebruikers geruststellen: het forum blijft actief en open voor alle gebruikers", zegt ze.

Volgens Nieuwenhuijs wordt nog onderzocht in welke vorm het VIVA Forum precies verder gaat, maar zal het grotendeels hetzelfde blijven. Ook de anonimiteit van de leden blijft bestaan. "Die is juist cruciaal. De kracht van het forum is dat je problemen, oplossingen en gedachten met elkaar kunt delen zonder dat je jezelf echt kenbaar moet maken. Voor de gebruikers verandert er op dit vlak niets."

Het forum telt 2,8 miljoen gebruikers en bestaat sinds 1999. "Ik vind het een eer dat mensen het platform omschrijven als cultureel erfgoed. De topics uit de beginfase zijn gelukkig nog steeds te vinden op het forum en sommige daarvan zijn al meer dan tien jaar oud", zegt Nieuwenhuijs in de krant.

Het blad VIVA verscheen voor het eerst op 7 oktober 1972. Het laatste nummer rolt eind juli van de drukpers.